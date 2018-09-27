生态环境部：京津冀秋冬大气形势仍严峻 加大钢铁产能淘汰

中国生态环境部联合多部委日前发文称，深入推进秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，要求2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周边地区细颗粒物（PM2.5）平均浓度同比下降3%左右，重度及以上污染天数同比减少3%左右；严控“两高”行业产能，加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度。

路透中文网报道，生态环境部网站周四刊登“京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案”的通知称，前八月京津冀及周边地区环境空气质量呈现稳中向好趋势，但成效并不稳固，特别是秋冬季大气环境形势依然严峻，预计2018年冬季气象条件总体较上年偏差，空气质量有可能出现反弹。

方案方案明确，以推进清洁取暖、公转铁、企业提标升级改造为重点，巩固“散乱污”企业综合整治成果，狠抓柴油货车、工业炉窑和挥发性有机物（VOCs）专项整治。列入去产能的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。

2018年12月底前，环渤海地区、山东省沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；提升疏港矿石铁路运输比例，鼓励通过带式输送机管廊疏港；加快推广集装箱多式联运，重点港口集装箱铁水联运量增长10%以上。

基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。

方案并指出，因地制宜推进工业企业错峰生产，重点对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，实施采暖期错峰生产；根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果，可适当缩短或延长错峰生产时间。

早报订户新闻，更多精彩等着您！