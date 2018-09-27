习近平：装备制造业练好“内功”才能永立不败之地

正在黑龙江齐齐哈尔考察的中共中央总书记习近平26日表示，装备制造业要继续练好“内功”，继续改革创新，确保永立不败之地。他还表示，国际上单边主义、贸易保护主义上升，逼着中国走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。

据新华社报道，26日上午，习近平来到中车齐车集团有限公司，走进铁路货车试验研究中心，观看了正在进行的铁路货车疲劳与振动试验。据介绍，这个试验平台完全自主创新，整体技术水平世界领先，铁路货车在平台上试验20天，就能取得在线路上运行20多年的各种数据。习近平指出，装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分，要把握优势，乘势而为，做强做优做大。当前，国家正在推进高质量发展，建设“一带一路”，正是装备制造业大有可为之机，要继续练好“内功”，继续改革创新，确保永立不败之地、永远掌握主动权。

习近平当天还来到中国一重集团，走进轧电制造厂车间、水压锻造车间，察看企业生产情况。习近平说，中国是有着近14亿人口、960万平方公里土地的大国，粮食要靠自己，实体经济要靠自己，制造业要靠自己。行百里路半九十，我们实现“两个一百年”目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。他勉励大家，要肩负起历史重任，制订好发展路线图，加强党的领导、班子建设，提高管理水平，调动各类人才创新创业积极性，把我们的事业越办越好。

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