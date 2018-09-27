以自己被抹黄经验挺儿 陈水扁：这是舔耳案翻版

民进党提名高雄市议员参选人陈致中，被周刊爆料出入台北林森北路酒吧，两名酒店红牌小姐热情招呼，陈致中驳斥该报道后，台湾前总统陈水扁今天挺儿，以自身结扎还被抹黄经验，质疑招待所报道只是“舔耳案”翻版。

据台湾《自由时报》报道，“陈水扁新勇哥物语”粉丝页今天发文指出，“选举到了，各种抹黑抹黄的选举奥步都纷纷出炉了！”认为该酒吧已改成私人招待所，未对外营业，当晚是金门县环保局长蔡其雍的朋友在等门，却被说成酒女迎阿中，质疑报道包厢所谓头发尖尖的男子，根本就不是致中，难道又是‘舔耳案’翻版？

陈水扁也想起自己曾被抹黄，即便他未从到过澳门，却被说成到澳门“开查某”11次，还说自己早已结扎了，还被传有9岁私生女，大叹“选举奥步”真多！

另外，对于周刊接续报道党中央是否将对致中开铡，进而可能取消参选资格？“勇哥”质疑，是否更像极与年底大选连结的选择性政治操作？党内大老吴乃仁与立委许智杰被周刊报道出入有女陪侍的酒吧，事证明确，有听说党中央组织部与地方党部主委要提出调查报告吗？还是真的“派系”有别？！

不过，网友评价不一，有人说：“舔耳案中涂醒哲是连KTV都没踏进去，你家陈致中可是戴口罩，承认自己进入有女陪侍招待所！招待所老板有出来说那两个女人是不用花钱就过来的吗？”、“所以你相信你儿子说的话？自己儿子都最乖，都是被人带坏的”、“切割民进党正是时候”、“选前最好避讳，致中加油”。

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