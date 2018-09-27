中国综艺节目“限薪”：单期单人不超80万，一季总酬不超千万

据北京日报客户端27日消息，继网站平台与制片方发起的演员“限薪潮”之后，对艺人天价片酬进行限制的做法如今已经蔓延到了综艺领域。近日，新浪娱乐报道，“从知情人士处获悉接下来将严控综艺节目艺人的片酬，每期节目艺人总片酬不能超过80万，常驻嘉宾一季节目下来的片酬不能超过1000万。”

根据记者调查，此次综艺限薪的说法确有其事，并已执行多时。此前演员天价片酬被限，还有声音调侃“不演戏可以去赚钱快的综艺”，如今看来，天价片酬最后的避难所——综艺节目也将失去。

据相关人士透露，对综艺节目上艺人片酬的限制，其实早在两月前就已通过官方红头文件的方式下发，各家电视台和制作单位应该都收到了，“目前在播的节目其实多多少少都属于管控范围。”

按照“限薪令”的标准，单期节目单人片酬不超过80万元，常驻嘉宾一季节目总片酬不超过1000万，这一红线的确定相对于此前的片酬市场价来说，确实有着明显差距。根据业内公认的标准，一般综艺节目根据量级大小可分为“S级”“A级”“二线”和一般节目等类型，其中“S级”对应的艺人片酬单集可达500万元，以一季节目10期到13期来计算，艺人作为常驻嘉宾的总节目片酬至少在5000万元以上；而“A级”节目大概总片酬在2000万元上下，二线节目为数百万元，一般节目为数十万元。

根据《2017年腾讯娱乐白皮书·综艺篇》统计，2017年中国省级卫视周末晚间档季播综艺共105档，数量与去年基本持平，但在2017年度卫视季播综艺收视率TOP10中，包括《奔跑吧》《王牌对王牌2》《跨界歌王2》《向往的生活》《歌手》等在内的大半节目，几乎都需要大量明星参与。行业观察者表示，这两年综艺市场爆发，艺人成了稀缺资源，片酬上去了就降不下来。面对新的综艺限薪令，不排除有制片方会选择账面片酬符合标准，但以其他形式补足艺人的方式。

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