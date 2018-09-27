比特大陆启动港股上市，半年净赚7亿美元背后毛利率连年下降

全球最大的加密货币矿机公司比特大陆将要上市。

据澎湃新闻报道，26日晚，比特大陆科技控股公司（下称“比特大陆”）在香港联交所披露了招股书。作为全球最大的基于ASIC的加密货币矿机公司，比特大陆市场占有率高达74.5%。此前，位居行业老二和老三的嘉楠耘智和亿邦国际已分别于5月中旬和6月底向港交所提交了招股书。

比特大陆2018年上半年收入28.45亿美元，比上年同期的2.74亿美元增加了936.6%。

比特大陆成立于2013年，它的主营业务包括加密货币（包括比特币、以太坊等）矿机销售、矿池运营、矿场服务、自营挖币等业务。其中，矿机销售收入占到了总收入的94.3%。矿机业务的核心是ASIC芯片的前端及后段设计，这是加密货币矿机产品开发的主要环节。

所谓ASIC芯片，是一种专为特定目的设计并可以高效率执行特定功能而制造的芯片，而我们熟知的CPU、GPU等通用芯片则可以执行多种功能。

2017年开始，比特大陆开始进军AI（人工智能）领域，专注于AI ASIC芯片设计和AI硬件开发。不过，截至今年6月末，比特大陆在AI领域的布局尚未形成明显的收入贡献。

近年来，比特大陆的收入和利润均出现了大幅增长。2018年上半年，比特大陆收入28.45亿美元，比上年同期的2.74亿美元增长了936.6%；2018年上半年，比特大陆录得净利润7.43亿美元，比上年同期的0.83亿美元增长加了794.8%。

不过，在收入和利润获得高速增长的同时，比特大陆的多个指标呈现出下滑态势。比如，比特大陆2016年、2017年、2018年上半年的毛利率分别为54.5%、48.2%、36.2%，呈逐年递减态势。

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