8月人民币的国际支付占比升至2.12% 维持全球第五

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告称，8月人民币在国际支付中的占比为2.12%，高于7月的2.04%，并继续保持其作为国内和国际支付价值第五活跃货币的位置。

据路透社报道，报告指出，人民币支付价值与7月相比增加了2.18%，而同期所有支付货币的支付价值下降了1.36%；若扣除欧元区内的支付，人民币的国际支付占比为1.26%，高于7月的1.24%，但仍维持排名第八水平。

报告公布的数据并显示，主要货币的支付价值排名中，7月美元、欧元和英镑分别以39.69%、34.13%和6.88%的占比位居前三；日元以3.43%的占比排在第四，而港元、加元和澳元分别以1.74%、1.70%和1.48%的占比位列第六至第八位；支付价值占比超1%的还有瑞郎，为1.41%。

若扣除欧元区内的支付，美元、欧元、日元和英镑仍稳居前四，占比分别为42.87%、36.98%、3.99%和3.76%；第五至第七名分别是加元的2.04%、瑞郎的1.84%和澳元的1.41%。

报告并显示，香港依然是最大的离岸人民币中心，其人民币交易量占离岸人民币总交易量的76.05%，英国和新加坡紧随其后，占比分别为5.53%和4.35%；交易量占比超过2%的国家和地区还有美国和台湾，分别为2.42%和2.30%。

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