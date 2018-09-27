中国商务部：极限施压不会拖垮中国经济 能否重启磋商取决于美国

中国商务部新闻发言人高峰称，中美双方能否重启磋商、何时进行谈判完全取决于美方，希望中美经贸摩擦可以妥善解决。

据路透社报道，高峰今日在商务部新闻发布会上称，霸凌主义、极限施压的做法不会把中国吓倒，也不会把中国经济拖垮，中方坚定扩大对外开放的脚步不会停止。

他指出，中国会把挑战转化为发展的动力，战胜暂时的困难，推动中国经济转型升级和高质量发展。只有按照国际关系基本准则，以相互尊重、平等协商的方式妥善解决中美经贸摩擦，才是维护中美两国和世界经济健康稳定发展的正确选择。中方谈判的大门始终是敞开的，但谈判必须显示诚意、平等相待、遵守诺言。

“我们不清楚美方出尔反尔的真实意图，也不赞成把经贸问题政治化。”高峰称，希望美方认清形势，不要低估中方的决心、信心和能力，中方也不愿意看到，美国的企业和消费者因为美方的单边主义措施，越来越感受到压力。

他并称，中国做好了应对各种可能的准备。中方维护自身发展权益的决心不会改变，坚定扩大对外开放的脚步不会停止，并会按照自身发展的节奏，适时出台改革开放的举措，不断推动中国经济向更高质量发展。

中国还将加快消费升级计划，激发消费潜力，一是增加服务消费的供给，二是提升商品供给，增加国内企业升级产品的同时，积极扩大高品质产品的进口，促进消费成本创新，建设高效的物流体系，从而带动消费增长。

在稳定外资方面，中国将进一步扩大市场开放，逐步放宽一般制造业市场的准入，加快服务业领域的开放，努力改善投资环境，产业配套能力不断增强，“我们相信，家有梧桐树，自有凤来栖。”高峰称。

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