新加坡与天津加强贸易联系与创新合作

（早报讯）新加坡和天津领导人同意加强航运和贸易便利化和可持续发展等方面的合作。

新加坡—天津经济贸易理事会第八次会议今天在天津迎宾馆举行。理事会的联合主席是新加坡国家发展部长兼财政部第二部长黄循财和天津市长张国清。

黄循财在会上说，双方可在贸易便利化、可持续发展、教育培训、旅游休闲，以及金融等领域深化合作。

在贸易便利化方面，太平船务集团（PIL）和新加坡港务集团有意把同天津港口的合作扩展到智能海运的领域。劲升逻辑（CrimsonLogic）成立的国际电子贸易服务平台GeTS正在与天津港口探讨成立单一窗口计划。

新加坡企业发展局在与天津海关合作，协助出口海鲜等食品到天津的新加坡水产商简化及缩短通关流程。丰树（Mapletree）、叶水福（YCH）、群策环球（GSH）等新加坡企业也会继续投资天津物流。

在可持续发展方面，胜科在天津的水处理厂进展顺利并计划扩大发展。建筑公司长成集团（Tiong Seng）计划在天津设立装配式建筑预制工厂，预制建材有助于减少工地废料。

在教育培训方面，艾毅、音乐工厂、才儿坊已落户天津，其他新加坡教育企业如伊顿、童心万象也有兴趣进入天津投资。

在金融方面，企发局正与中国国际金融股份有限公司探讨同轻资产产业的新加坡企业合作。中国国际金融在天津管理一个100亿元人民币（20亿新元）的基金。

张国清在会上则表示，非常愿意发挥好经贸理事会作为合作交流平台的作用。他希望新加坡能协助天津港口提高集装箱吞吐量和港口效率，把天津发展成战略性互联互通枢纽，并把生态城变成智慧城。

在黄循财和张国清的见证下，新中企业和机构今天签署了10项谅解备忘录，承诺在建筑、金融服务、医疗和物流等领域展开合作。

备忘录的内容包括，新加坡地产公司丰树集团将在天津市静海区建货仓，吉宝资本（Keppel Capital）和盛裕集团（Surbana Jurong）将在生态城成立投资管理和资金管理单位，长成将供应预制建材。

另外，企发局和天津生态城投资开发有限公司在探讨成立共享办公平台，提供相关市场信息，协助新加坡企业加深对华北营商环境的了解并打入天津市场。

新加坡与天津的双边贸易去年增长13.2%至24.6亿新元，增幅高于天津去年的整体贸易10%增幅。新加坡是天津第14大贸易伙伴。

截至今年6月，新加坡企业在天津的实际投资累积额达96.7亿美元（约132亿新元），体现在环境、物流和房地产企业的953个项目。

黄循财今天在会上指出，过去三年间天津企业在新加坡成立了13家公司，承诺投资额达7800万美元。他表示欢迎并将继续支持天津企业来新投资。

中新天津生态城的经济近年显著增长，2012年至2018年间，在生态城注册的企业从1031家增加至7000家。

新加坡—天津经贸理事会副主席——内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲、天津滨海新区区委书记张玉卓、天津副市长赵海山也出席了会议。

黄循财今天起率70名官员和商界代表对北京、天津展开三天访问。（联合早报记者游润恬天津报道）

早报订户新闻，更多精彩等着您！