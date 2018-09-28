西安航天动力研究所：张小平为重要涉密人员 未获批准自行离所

西安航天动力研究所官方网站27日发布消息称，近日，西安航天动力研究所原副主任设计师张小平离职事件引发社会较大范围关注。为回应公众关切，研究所特发布该事件情况说明。

研究所的声明称，张小平1994年入职西安航天动力研究所，2011年8月取得研究员资格，2015年3月起担任低温推进剂发动机型号副主任设计师，从事液氧煤油高压补燃和液氧甲烷发动机系统设计，参与了多项低温发动机项目论证。

声明称，2018年3月，张小平向西安航天动力研究所提出辞职申请。出于爱惜人才考虑，西安航天动力研究所与张小平进行了多次沟通和挽留，但其离职意向坚决，并在单位未批准的情况下自行离所。

声明还称，由于张小平为国家重要涉密人员，根据保密法和单位相关规定，离职前必须在所内非密岗位进行脱密，脱密期为2年。为此，2018年4月，西安航天动力研究所与张小平进行谈话，向其解读离职流程及脱密期管理规定，告知其须遵守国家保密规定，回单位履行脱密义务。但张小平仍然自行离所，对保守国家秘密和单位技术秘密带来了较大隐患。

声明又称，鉴于以上情况，西安航天动力研究所向西安市劳动争议仲裁委员会提起仲裁申请，要求张小平继续履行聘用合同，按脱密期管理规定回所脱密。承办人因急于达到让其回所脱密的目的，在材料中措辞失当，夸大了张小平在所参与研制项目中的地位和作用。该材料经张小平个人朋友圈发布后，扩散到网络上，引起了较高的关注度和一些误解、误读，产生了不良影响。今后，研究所将加强内部管理，在工作中更加严格、严谨，避免此类事件再次发生。

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