中国交通部鼓励出租车网约车增加夜间合规运力

交通部昨天召开例行发布会，新闻发言人吴春耕表示，下一步交通部将通过鼓励传统巡游出租车企业、网约车平台公司加大夜间时段“合规化”的运力投放、指导城市公共交通企业适当开通“夜间公交”、严厉打击非法营运行为等方式，解决群众的出行问题。

据《北京晨报》报道，今年9月5日起，由交通部等10部门组成的网约车、顺风车平台公司安全专项检查组，进驻各网约车平台公司开展专项检查。昨日发布会上，有记者提出，随着针对网约车平台公司专项检查的开展，部分网约车平台暂停顺风车业务和深夜打车服务，有媒体和市民反映“打车难、黑车扰序”等问题卷土重来。对此，交通部是否有应对措施?交通运输部新闻发言人吴春耕表示，在专项检查开展以后，确实在局部地区和特殊时段存在“打车难”的情况，但并没有大面积打车难问题，群众的夜间出行基本还是能够得到保障。

吴春耕表示，针对“打车难”、“黑车扰序”问题，交通部将指导各地和各有关企业来共同解决“打车难”问题，积极指导各地丰富夜间的“合规化”运力供给。

他表示，交通部鼓励传统巡游出租车企业和网约车平台公司加大夜间“合规化”运力的投放，特别是针对机场、火场站、商圈等重点区域的运力供给，确保在夜间时段的运力投放，满足特殊时段市民的出行需求。

吴春耕还表示，督促出租车企业规范对驾驶员的管理，提升服务品质，特别是严厉打击绕路、议价、拒载等不规范行为，交通部门也将严厉打击非法营运行为。此外，还将指导城市公共交通企业，适当延长车辆的运行时间，并开通一些夜间班车。

此外，针对近期对网约车平台公司开展的专项检查，吴春耕表示，目前检查已经有了初步成果，各平台主要暴露出了顺风车安全产品隐患极大、应急管理不到位、非法营运问题突出等9方面的内容，包括：公共安全问题、顺风车安全产品隐患极大、应急管理不到位、非法营运问题突出、安全生产主体责任落实不到位、企业平台诚信问题、个人信息安全问题、社会稳定风险、涉嫌行业垄断等方面。

吴春耕表示，“网约车新政”实施两年来，网约车行业达到了蓬勃发展，公众也享受到了网约车发展带来的便利，但目前在网约车方面也存在很大问题，尤其是近期出现了几起伤害乘客的恶性事件。

吴春耕表示，下一步，专项检查组将督促平台公司严格落实整改意见，同时，呼吁平台公司对检查出的问题进行整改，加快提升平台服务品质。



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