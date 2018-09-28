美国贸易逆差扩大 贸易战开始拖累美国经济

（早报讯） 关于美国经济的最新数据显示，总统特朗普不断升级的贸易战正在对本季度经济增长造成明显的拖累。

美国商务部周四公布的数据显示，由于食品、工业品和汽车出口下降，8月份美国商品贸易逆差意外增加到758亿美元（1034.44亿新元），是六个月以来最高水平，接近历史最高纪录。商务部的另一份报告显示企业投资放缓，美国工厂的商业设备订单经过一段时间的强劲增长之后在8月份出现下降，而商业设备出货量也放慢增长。

摩根大通、Amherst Pierpont Securities和凯投宏观的经济学家调低了对第三季度国内生产总值增长的预期。在周四的数据之前，彭博调查得出的国内生产总值（GDP）预估中值是增长3%。

虽然分析师指出，在中国加征关税之前，第二季度大豆出口激增，因此贸易逆差部分上反映了大豆出口意料之中的反转，另外GDP增长预计仍将保持稳固，但毫无疑问的是贸易战加剧了数据的波动。另外，贸易逆差扩大也与特朗普的目标背道而驰，凸显了在国内需求强劲（往往会刺激进口）和其他国家实施报复性关税的情况下，特朗普实现缩减贸易逆差的目标面临艰巨挑战。

彭博社引述Pantheon Macroeconomics Ltd.首席经济师Ian Shepherdson就8月份贸易逆差发布的报告说:“数据很严峻……政府将第二季度逆差下降归功于其贸易政策，但是跟以往一样，现在已经揭穿。”

周四的另一份报告显示，在中美这全球两大经济体发生关税战之际，全球贸易正在继续逐渐失去动力。运输和物流公司DHL表示，其贸易指标在9月份减弱，降至2016年以来的最低水平，表明未来几个月增长进一步放缓。

同样在周四，世界贸易组织下调了对截至2019年底的全球商业预期，警告称主要贸易伙伴之间的紧张局势日益威胁经济增长。

虽然经济学家认为，现在就准确衡量贸易争端对美国经济的影响可能为时尚早，但由于各种经济阻力和不确定性不太可能很快消退，因此投资者有必要对数据加以关注。周四的报告之前，美国和中国分别在7月份和8月底相互对对方商品加征关税。美国本周又开始对2000亿美元进口中国商品加征关税，令贸易战升级。

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