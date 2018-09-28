海底捞上市次日股价破发

上市首日股价表现不尽如人意的海底捞，在次日迎来了破发。昨日，海底捞上市第二天股价即破发，截至收盘，报收于16.92港元（约2.96新元），下跌5.05%。上市首日，海底捞市值一度冲高至1039亿港元市值，昨日收盘海底捞市值跌至896.76亿港元，较前一个交易日蒸发了47.7亿港元（约合41.97亿元人民币）。

据《北京晨报》报道，作为10年来香港市场第一个大型餐饮消费服务IPO公司，从“服务贴心到变态”到入选MBA教材，海底捞从来不缺少话题。而业绩的高增长，也使得这家火锅企业在上市前备受资本市场追捧，但过高的估值使得海底捞在登陆港交所后遭到冷遇。

这也从另一面反映出资本市场对海底捞的追捧趋于理性，高速扩张下海底捞未来的增长面临重大不确定性。仅靠服务能否撑得起千亿市值、高速扩张面临业绩“天花板”等一系列问题也萦绕在刚刚上市的海底捞周围。

海底捞首席战略官周兆呈在上市仪式上表示，上市后募集到资金60%会用来在各地开店，预计今年开店数在180家-220家。北京晨报记者统计发现，自2015年以来，海底捞的扩张日益加速。2015年海底捞的店面数量是146家，2016年底店面数量是175家，2017年底增加至273家，预计在2018年底达到473家。而海底捞的目标是2018年新开店数量目标为220家，这也意味着仅今年新开的门店就超过海底捞成立22年以来的总和。



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