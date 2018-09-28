推新董事长解北农争议？柯文哲：只是重来

台北农产运销公司争议多时后，台北副市长陈景峻请辞兼任董事长职务，为此，北农今天上午10时将召开临时董事会，台北市政府有意推派台北市工务局长彭振声接手。至于重推董事长人选后，是否代表市府与北农间的疙瘩解决了？台北市长柯文哲稍早则表示，不是都没有，只是“Reset”（重来、重置）。

据《自由时报》报道，现为台北市官派北农董事的彭振声，若要当上北农董事长，得先在民营的北农公司中，争取过半董事支持，才能成为常务董事，进而被推举为董事长，为此，势必要最大股东之一的农委会愿意支持。

对此，柯文哲今天接受采访时表示，因为他有事先跟农委会协调过，所以应该还好。至于两方互信基础不足问题？柯强调，他是亲自拜访的，而且都有联络，也有叫彭振声要一个一个打电话，该拜访的还是要拜访。

另就柯文哲称“Reset”之后，与北农总经理吴音宁的关系怎么处理？柯文哲表示，他去拜访农委会时，只有表达说，她（指吴）还是要到议会（备询），农委会主委应该是赞成，至于怎么处理，当时的默契是董事长由台北市政府派，总经理由农委会派，相信农委会自己会处理。

媒体追问，吴音宁先前到帛琉考察后，下个月又将到欧洲考察，是否合适？柯文哲缓颊称，公司治理不能这样讲，要看她的业务是什么，不要单纯表面去评论一个人，像外交部长不在办公室上班，本来就要去做外交，不要随便去评论。

至于柯今天对吴音宁态度变得比较好？柯文哲也表示，对她本来就没有不好，只是要拜托她，该来议会就来议会，有问题就讲，他们又不是不处理，这也是一个通病，搞社运的到政府里面，常常还是会适应不良。

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