腾讯与加拿大电信商合推旅游SIM卡：帮客海外上网

加拿大通信公司TELUS通信(TELUS Communications Inc. )与腾讯合作,为前往加拿大美国旅游的游客提供“北美微信乐游卡”,也就是“WeChat Go North America”和“WeChat Go Canada”两种旅行用SIM卡,可以为前往北美旅游的游客提供4G LTE数据服务。

据《新浪科技》今天(28日)报道,旅行SIM卡与WeChat Go Mini Program配套,可以让用户查看使用情况、充值和计费信息。 WeChat Go用户还可以使用免费的Lingcod TV服务,它是一项华语电视电影流媒体服务。

TELUS合作解决方案商务拓展全球副总裁福阿德·谢赫(Fawad Shaikh)认为:“与腾讯合作,开发一套解决方案,让中国游客可以通过TELUS的全球连接技术接入移动解决方案,真的让人兴奋。通过合作,我们可以进入腾讯领先的微信通信和电商平台,这个平台的用户已经接近10亿。与腾讯这样的创新者合作,将新服务带到市场,证明我们信守承诺,一直在努力,想将TELUS最棒的服务带给全球其它地区的用户。”

当游客在加拿大、美国旅游时,可以使用WeChat Go North America(现在已经推出),最开始会有5GB全速LTE数据,而且可以无限使用WeChat GO Mini Program。

WeChat Go Canada将于2018年11月推出,拥有3GB全速LTE数据,无限使用 WeChat Go Mini Program,还有100分钟加拿大语音通话时间,50分钟中国通话时间,无限量SMS。充值的时候有几种选择:使用7、10、15或者25天WeChat Go Mini Program服务。

北美是中国游客旅游首选地之一。2016年有350万中国游客前往加拿大、美国,2022年之前这一数字会增加到500多万。

