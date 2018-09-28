中国将对美韩日台进口聚氯乙烯进行反倾销措施期终复审

中国商务部今天发布公告，决定将对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯反倾销措施进行期终复审调查。

据新浪财经报道，中国大陆聚氯乙烯产业主张，如果终止反倾销措施，原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯对中国大陆的倾销行为可能继续发生，对中国大陆产业造成的损害可能继续或再度发生，请求商务部裁定维持对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯实施的反倾销措施。

因此，商务部决定从自2018年9月29日起开始进行期终复审调查，为期一年，于2019年9月28日前结束。

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