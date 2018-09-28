中国国庆假期铁路预计发送旅客1.29亿人次

为期10天的2018年中国国庆假期铁路旅客运输于9月28日正式启动，全国铁路预计发送旅客1.29亿人次。

据人民网了解，今年国庆假期铁路旅客运输自9月28日至10月7日，共10天，全国铁路预计发送旅客1.29亿人次，同比增加1120万人次，日均发送1290万人次，增长9.5%。预计客流最高峰出现在10月1日，将发送旅客1600万人次，比去年高峰日增加97.5万人次，增长6.5%。从车票发售情况看，假日期间，北京、哈尔滨、大连、西安、青岛、杭州、厦门、桂林、昆明等城市客流较为集中。

今年国庆假期，铁路客流以旅游和探亲流为主，假日期间旅客出行需求更加旺盛，客流将呈现出高度集中、高位运行的走势。为满足假期旅客需求，铁路部门强化干部职工安全责任意识，提前开展设备养护维修，加强节日期间乘降组织，严格落实实名制验票有关规定，做好客流密集场所通道畅通和秩序维护工作，全力确保高铁和旅客安全万无一失；科学安排运力，努力挖掘车辆潜力，千方百计提高动车组和客车车辆上线率，充分发挥江湛铁路、昆楚大铁路、哈佳铁路、西成高铁、渝贵铁路等新线客运能力，尽最大努力增加铁路运输能力；优化站车服务，增设售票、改签及退票窗口，合理安排旅客购票、候车、乘降、进出站流线，为老弱病残孕等重点旅客提供帮扶服务，方便旅客购票乘车，便利旅客出行。

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