中国发改委：创投机构超3500家 中国成世界第2大创投市场

中国发改委高技术司副司长朱建武在介绍创新创业情况时表示，目前中国120家双创示范基地加速建设，众创空间数量已经达到5500多家，科技企业孵化器超4000家，中央企业搭建的创新创业平台达到970多个，创业投资机构超过3500多家，资金管理的规模已经接近2万亿元，中国已经成为世界上第二大创业投资市场。

据新浪财经报道，谈及近年来的创投成果，朱建武介绍，总体而言，各类主体创新创业活力迸发，大量优秀的创业团队涌现，一批具有企业家精神的科学家和具有科学家精神的企业家投身创新创业。一大批的创新型企业高速成长，市场主体也呈现出爆发式增长态势。

数据显示，今年上半年，平均每天新增的企业数达到了1.81万户，市场主体的总量也第一次超过了1亿户，有力带动了高质量和充分的就业。

此外，创新创业为经济高质量发展提供了强大动力。朱建武表示，以今年8月份的统计数据为例，高技术制造业和规模以上工业战略性新兴产业增加值同比增长了13.8%和10.1%，分别高出规模以上工业7.7个百分点和4.0个百分点。高技术制造业的增加值占规模以上工业的比重已经达到了13.6%，同比提高了1.2个百分点。互联网、大数据、人工智能与实体经济正在深度融合，也有力促进了传统产业的转型升级。新业态、新模式向生活性服务业全面渗透，研发外包、工业设计等生产性服务业也呈现快速增长的态势。

全面推动了体制机制创新，形成了一批可复制的制度性经验。大中小企业融通发展，“产研用创服”五位一体，线上信息和线下服务协同，“基金引导+政策支持”的政策体系逐步完善，一批行之有效的创新创业发展的经验在全国各地区、各部门得到了有效推广。

下一步，发改委将落实好推动创新创业高质量发展的各项政策举措，推动创新创业迈出新步伐，为加快培育新动能，实现更充分就业和经济高质量发展，提供坚实的保障。

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