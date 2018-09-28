京津冀今冬大气治理方案发布

今年秋冬季，针对高排放行业，京津冀及周边地区将取消统一的限停产比例，由各地根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果，适当缩短或延长错峰生产时间。另外，今年采暖季上述地区在气源电源未落实情况下，原有取暖设施不予拆除。

据《新京报》报道，生态环境部官网在27日发布《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《行动方案》）。这也是继去年首次针对秋冬季制定大气治理行动方案后，中国第二次对京津冀及周边地区秋冬季制定大气治理攻坚方案。

《行动方案》提出，2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降3%左右，重度及以上污染天数同比减少3%左右。实施范围为京津冀及周边地区，也就是大家简称的“2+26”城市。

值得关注的是，“2+26”城市均设立了各自的改善目标，其中重污染减少目标具体到天数。例如，石家庄、保定重污染天数需同比减少2天，唐山需减少1天。北京、天津、廊坊三市均未设立PM2.5浓度下降比例和重污染减少天数的具体目标，而是“持续改善”。其余也有部分城市在重污染减少天数中未确定明确目标，如太原、济南、滨州等也为“持续改善”。

《行动计划》设置的主要任务，涉及优化调整产业、能源、运输、用地结构；实施柴油货车、工业炉窑、挥发性有机物综合治理专项行动；有效应对重污染天气；实施工业企业错峰生产与运输等内容。在严控“两高”行业产能方面，将加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度，列入去产能的钢铁企业需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。其中，2018年河北省钢铁产能压减退出1000万吨以上、山西省压减退出225万吨、山东省压减退出355万吨。

为何要制定专门的秋冬季攻坚行动方案？生态环境部相关负责人此前表示，这是针对秋冬季京津冀及周边地区雾霾频发的情况。过去四年多来，相关地区PM2.5浓度下降有限，重污染天数也基本保持不变。制定秋冬季方案，最关键的是解决秋冬季污染的问题，这不仅有助于改善空气质量，也是供给侧改革和企业转型升级的攻坚战。

此次《行动方案》明确，2018年12月底前，京津冀及周边地区省级预报中心基本实现以城市为单位的7天预报能力。记者发现，此前京津冀不少城市已具备3天精细化预报、7天潜势预报能力。而今年秋冬季方案首次对预报能力提出明确要求。

针对重污染天气应急联动，《行动方案》要求统一区域应急预警标准，将区域应急联动措施纳入各城市应急预案。建立快速应急联动响应机制，确保启动区域应急联动时，各相关城市迅速响应、有效应对。

在污染源解析方面，《行动方案》要求，2018年9月底前，各城市要完成PM2.5源解析更新工作。源解析即污染来源分析，这也意味着，京津冀及周边地区将更为精准的治理大气污染。

另外，今年秋冬季将强化中央生态环保督察和大气专项督察。大气污染防治重点任务落实不力、环境问题突出，且环境空气质量改善不明显甚至恶化的地区，将作为中央生态环境保护督察重点。结合中央生态环境保护督察“回头看”工作，重点督察地方党委和政府及有关部门大气污染综合治理不作为、慢作为，甚至失职失责等问题；对问题严重的地区视情开展点穴式、机动式专项督察。

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