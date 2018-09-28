香港多家银行12年来首次上调最优惠利率

美联储如预期上调利率25基点，昨天（27日），香港数家银行宣布上调最优惠利率，为12年来首次。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，未来加息势头和步伐不可忽视，相信香港的超低息环境将会过去。

据中新社报道，最优惠利率由香港各家银行自行订立，是楼市按揭贷款利率的参考标准。香港金融管理局当日早前宣布，上调基本利率25基点至2.5%。

香港三大发钞行——汇丰银行、中银香港和渣打银行，以及汇丰旗下的恒生银行随后纷纷宣布上调港元最优惠利率12.5基点，为12年来首度提高最优惠利率。四家银行也同步上调港元储蓄存款利率12.4基点，年利率由0.001%升至0.125%。

陈茂波表示，美国的经济增长强劲，在美联储议息会议后的报告中，关于货币政策环境宽松的相关措辞被删去，预计在12月还会再次加息，因此香港银行业加息的机会也很高。

他表示，难以预测香港银行业加息的速度和幅度，因为香港作为细小的经济体，受外围环境影响很大。加息对楼市会有影响，市民的供楼负担会随之上升。

他还指出，香港未来住宅供应量增加，未来3至4年一手楼宇单位供应量约为9.3万个，期中1.7万至1.8万个单位可随时开售，自今年起计5年，平均每年落成量约2.1万个，较之前5年增加约五成至六成。

陈茂波表示，预计香港未来贸易方面的风险相对可控，另外美元走强会令新兴市场的资金流走，外围因素变数很大。

早报订户新闻，更多精彩等着您！