研究所：张小平擅自离所 须回来脱密

9月26日，一篇题为《离职能直接影响中国登月的人才，只配待在国企底层？》（以下简称“《离职》”）的文章引发热议。

据《新京报》报道，文章援引一份题为《张小平参与我所型号研制情况》的公文，指出研究员张小平科研能力突出，在西安航天动力研究所却只是“最底层”，年薪12万，离职跳槽后加入民企年薪达到百万，张小平离开，研究所发现发动机研制工作受到重大影响。

27日，西安航天动力研究所发布声明称公文内容属实，张小平系该所低温推进剂发动机型号副主任设计师，为国家重要涉密人员。为了让其回所脱密，公文承办人在材料中措辞失当，夸大了张小平在所参与研制项目中的地位和作用。

《离职》一文“已被发布者删除”。随后记者联系上了当事人张小平，张小平以“这事得咨询我们公司领导”为由，表示不能回应。

张小平新东家北京蓝箭空间科技有限公司证实，张小平于今年上半年入职该公司，平时在西安工作，不经常到北京，其余则不便透露。

西安航天动力研究所发布声明称，张小平1994年入职西安航天动力研究所，2011年8月取得研究员资格，2015年3月起担任低温推进剂发动机型号副主任设计师，从事液氧煤油高压补燃和液氧甲烷发动机系统设计，参与了多项低温发动机项目论证。网传文件《张小平参与我所型号研制情况》系该所向法院申请劳动仲裁时提供的文件。

声明解释，张小平为国家重要涉密人员，申请劳动仲裁目的是为了让其回到研究所脱密。承办人因急于达到让其回所脱密的目的，在材料中措辞失当，夸大了张小平在所参与研制项目中的地位和作用。该材料经张小平个人朋友圈发布后，引起了较高的关注度和一些误解、误读，产生了不良影响。今后，研究所将加强内部管理，在工作中更加严格、严谨，避免此类事件再次发生。

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