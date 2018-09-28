中国驻美大使：中美关系再一次需要作出历史性的选择

中国驻美国大使崔天凯于当地时间27日晚在使馆举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立69周年。美国白宫国安会亚洲事务高级主任波廷杰、北卡来罗纳州共和党联邦众议员皮坦格尔等美政府官员、前政要、智库、工商界、媒体等各界人士，以及外国驻美使节等约600人出席。驻美使馆李克新公使主持招待会。

据人民网报道，崔天凯在致辞中表示，69年前，中国共产党带领中国人民经过艰苦卓绝的奋斗，结束了近代中国100多年战乱、屈辱的历史，建立了新中国。69年来，占世界人口五分之一的中国人民，认准了自己的路，战胜千难万险，创造幸福美好的生活，坚定维护国家的独立、主权和稳定，推进国家的统一。特别是改革开放40年来，中国已经从一个贫穷落后的国家建设成为世界第二大经济体，人均国民总收入如今超过8000美元，中国7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。中华民族从站起来、富起来到强起来，贯穿着一条主线：人民对美好生活的向往。这就是中国的发展目标，这就是中国的战略意图。

崔天凯表示，中国改革开放和发展不仅改变了中国的面貌，也为亚太地区乃至世界和平与发展作出了重大贡献。中国对全球经济增长的贡献率也已达30%以上。中国的发展离不开和平稳定的国际环境，不断发展的中国应当为人类作出更大的贡献。中华民族的信念和利益决定了中国将始终不渝地走和平发展道路。中国将进一步向世界打开大门，融入和促进全球共同发展。中国将推动更加包容、普惠的全球化，坚定维护国际自由贸易体系和秩序。中国致力于推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，同世界各国一道构建人类命运共同体。中国永远不寻求霸权，也反对任何人在世界上称王称霸。中国的立场光明磊落，始终不渝。

崔天凯强调，明年中美两国将迎来建交40周年。历史已经证明，中美合则两利，斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。作为联合国安理会的两个常任理事国，作为世界上最大的两个经济体，中美关系何去何从，再一次需要作出历史性的选择。这个选择事关两国工农商学兵各界的利益，特别是事关两国青年一代的前途和命运。中美17亿人民、世界70亿人民要求我们必须作出负责任的选择。中方的选择已经明确。我们致力于同美方共同秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的理念，增进互信，扩大合作，以建设性方式解决分歧，建立健康稳定、持续发展的中美关系，造福两国人民和整个人类社会。我们期待美方同样作出正确的选择。

波廷杰高级主任在致辞中代表美国政府祝贺中华人民共和国成立69周年。波表示，中国日新月异的发展以及中国人民无穷的创造力和活力令人赞叹。美方尊重中国人民和中国走过的道路、取得的发展成就以及未来的巨大潜力。美中两国存在竞争，但这并不可怕。特朗普总统提出要建立一个建设性的、以结果为导向的美中关系，这将为两国合作带来前所未有的机遇。

招待会始终洋溢着热烈融洽的气氛，来宾们纷纷对中国69年来取得的辉煌成就表示祝贺，期待中国更加繁荣昌盛，预祝中美关系继续健康稳定发展。

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