七省份公开中央环保督察整改落实情况 531项整改任务已完成313项

中国中央环保督察组于2017年4月至5月组织对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州等七省份开展环保督察，并于2017年8月完成督察反馈。生态环境部今日(28日)发布消息，七省份已公开中央环保督察整改落实情况。截至2018年9月中旬，七省份督察整改方案明确的531项整改任务已完成313项，其余正在推进中。

《新京报》报道，通过督察整改，七省份一批长期难以解决的环境问题得到了解决。天津市全面推进大气污染治理，完成“散乱污”企业治理19917家，改燃关停燃煤锅炉10938台，完成城乡散煤治理46.6万户，2017年全市秋冬季PM2.5(细颗粒物)平均浓度同比下降33.7%;山西省抓住“控煤、治污、管车、降尘”关键环节，2017年淘汰燃煤锅炉1.1万台，完成113万户“煤改电”“煤改气”，淘汰黄标车及老旧车67万辆，全省大气环境质量恶化趋势得到扭转。

生态环境部表示，七省份督察整改工作虽取得明显成效，但仍存薄弱环节。如一些整改任务进展滞后、部分整改工作不严不实、一些群众举报问题整改不到位等。下一步，中央生态环境保护督察办公室将继续对各地整改情况实施清单化调度，并不定期组织开展机动式、点穴式督察，始终保持督察压力，压实整改责任。

早报订户新闻，更多精彩等着您！