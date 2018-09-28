中国农业农村部部长：中国农业有底气应对经济风险

据中国农业农村部农情调度，今年秋粮面积增加，长势正常，特别是小麦和稻谷两大口粮品种产量基本稳定，库存充裕。

《人民日报》报道，中国农业农村部部长韩长赋表示，当前秋粮主产区丰收在望，今年全年粮食产量又将突破1.2万亿斤。这是中国连续第六年粮食产量稳定在6亿吨。

韩长赋指出，中国农业目前产量稳定，粮食生产能力稳固。农业农村部会同有关部委年内还将完成6亿亩水稻小麦生产功能区划定任务。目前，中国高标准农田已累计建成5.6亿亩，耕地灌溉面积达到10.2亿亩。

此外，种植结构调优，供给质量和效率也有明显提升。今年夏粮和早稻持平略减，年初提出的“压水稻、减玉米、扩大豆”目标基本实现。初步统计，今年玉米面积减少500多万亩，水稻面积减少800万亩左右，大豆和花生面积增加1000万亩左右，农业供给体系质量和效率进一步提高，并在一定程度上减轻了进口依赖，提高了国内食用植物油的自给率。今年，中国果菜茶等产品面积扩大、产量增加，价格总体稳定，市场供应均衡。

韩长赋透露，农业生产方式调绿，发展质量也在稳步提高。粮豆轮作、粮改饲稳步推进，今年耕地轮作休耕试点面积达到3000万亩，比上年翻了一番多。有机肥替代化肥、绿色防控替代化学防治取得积极进展，集成推广一批节肥、节药、节水绿色高质高效种植模式，打造一批优质粮油生产基地。

韩长赋说，“藏粮于地、藏粮于技”战略，是粮食生产能力的底气；调动粮食主产区和亿万农民生产积极性，是粮食生产的抓手。有了稳定的粮食产量，我们就有了粮食安全的压舱石，就可以抗风浪，应对国内外各种经济风险，我们有这个信心。

积极利用国内国际两种资源两个市场是中国农业的基本政策。韩长赋表示，党的十八大以来，在国家对外开放的总框架下，农业对外合作水平不断迈上新台阶，中国农业与世界农业发展加快融合，对外合作机制日益完善，贸易结构不断优化。

农业开放度不断提高。中国农业贸易体量巨大，已成为全球第一大农产品进口国和第二大农产品贸易国，成为全球最大的农产品市场销售目的地国家。大豆、食糖、棉花等农产品，中国都是全球最大买家。2017年，中国农业对外投资总额为22.2亿美元，五年累计投资180亿美元，对外投资的国别数量达到100多个。

“一带一路”进一步扩大了中国农业开放度。目前，中国已与60多个参与国家和国际组织签署了120多个农业合作协议，主动加强政策对接。中国在“一带一路”参与国家投资的农业项目数量200多个，投资额700多亿元人民币，与“一带一路”参与国家农产品贸易总额为465.8亿美元。通过共同编制发展规划、派遣南南合作农业专家、开展示范培训等形式，推动了“一带一路”参与国家农业发展。

韩长赋说，农业开放度不断提高，进口中国需要的农产品，有效缓解了国内农业资源环境压力，保障了国内供应和市场平稳运行。

农业开放的大门会越开越大。2001年，中国刚加入世界贸易组织时，农产品贸易总额只有270亿美元，是农产品贸易顺差国。到2017年，中国农产品贸易额达到2000亿美元，有1300亿美元的进口和700亿美元的出口，变成了净逆差国。以中美贸易为例，2017年，中国自美国进口农产品241亿美元，占中国农产品进口总额的19.2%；向美国出口农产品77亿美元，占中国农产品出口总额的10.2%；中国对美国农产品贸易逆差达164亿美元。

韩长赋表示，历史和现实的经验反复证明着这样一个朴实的道理，公平、平等、互惠的国际贸易全球化给世界各国人民带来获得感，搞贸易摩擦，利益受影响的是双方。对待贸易摩擦，我们不愿意挑起事端，但也不怕摩擦。中国经济有足够韧性和回旋余地，贸易摩擦中有挑战，也有机遇，对此，我们有足够的底气和信心。

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