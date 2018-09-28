王毅会见河野太郎 推进安倍访华

（早报讯）中国国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间应约会见日本外相河野太郎。双方同意为拟议中日本首相安倍晋三10月的中国访问行程推进万全的准备工作。围绕应对朝鲜，双方确认为实现无核化，有必要完全履行联合国安理会制裁决议。

日本首相预料会在10月23～25日访华。日本共同社报道，日中两国政府正在就10月24日举行安倍和中国国家主席习近平的首脑会谈展开最后的协调工作。安倍的访华加快双边关系改善的步伐。

两国外长在会谈中确认将具体落实尖端技术领域合作和重启金融危机时相互融通货币的“货币互换协议”等合作。两人还就有关中国“一带一路”经济带构想在第三国的基础设施合作交换了意见。

有关应对朝鲜，基于此前韩朝首脑会谈中签署共同宣言等成果，双方一致认为实现朝鲜半岛无核化至关重要。有关朝鲜籍船只横靠其他船只转移物资的“倒货”行为，河野称发生在中国近海的情况较多，也能看出悬挂中国国旗的船只参与，要求中方提供共享信息等合作。王毅回应称将严加应对。

有关中日关系，新华社引述王毅说，双方要高度珍惜并悉心维护两国关系来之不易的改善发展势头，抓住并用好中日和平友好条约缔结40周年这一契机，汇聚共识，管控分歧，推动两国关系沿着正确方向行稳致远。

河野太郎感谢中方对不久前日本遭受台风、地震灾害的慰问。他指出，“要真正改善关系，东海稳定很重要”，请求推进谈判中断的油气田共同开发。

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