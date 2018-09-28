王毅：各方应共同努力建设和平稳定无核朝鲜半岛

当地时间9月27日，中国国务委员兼外长王毅出席在纽约联合国总部召开的安理会朝鲜半岛问题公开会，强调各方要努力建设一个和平稳定的半岛、彻底无核的半岛以及合作共赢的半岛。

新华社报道，王毅表示，今年以来，朝鲜半岛局势发生重要和积极变化，半岛问题重回对话谈判轨道，北南关系实现全面改善发展。中方对朝韩领导人展现的政治决断表示赞赏，将坚定支持朝韩双方把领导人共识转化为具体行动。中方支持朝美双方保持对话，相向而行，争取取得更多具体成果。

王毅强调，在朝鲜半岛问题上，中方的立场始终如一，就是坚持实现无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。多年来，中方为此作出了不懈努力，付出了大量心血。半岛局势今天出现的积极进展，正是中国为之追求的目标。此时此刻，安理会有责任、也有必要发出一致和明确信号，加快推进半岛问题的政治解决进程。

各方要共同努力，建设一个和平稳定的半岛。半岛问题的本质是安全问题，实现半岛和平的关键是妥善、平衡解决好各方的合理安全关切。在朝鲜停止核导试验并逐步销毁有关设施，以及美韩停止大规模军事演习的基础上，及时发表半岛终战宣言，有助于建立各方之间的基本信任，有助于尽快打开弃核的道路，有助于为最终达成和平协定积累条件。

各方要共同努力，建设一个彻底无核的半岛。半岛无核化是实现持久和平的重要前提。实现半岛无核化的最有效方式就是与建立半岛和平机制并行推进，一并解决。推进这一进程的主要当事者是朝美双方，但所有利益攸关方都有责任为此作出自己的努力。六方会谈今后仍是不可或缺的多边平台。安理会也应及时形成共识，提供助力和国际保障。

各方要共同努力，建设一个合作共赢的半岛。推进半岛无核化，归根到底是要让生活在半岛的人民过上安宁幸福的生活。国际社会应欢迎朝鲜作出把国家路线转向集中力量发展经济的重大决定。我们希望，半岛无核化实现之日，也是半岛迎来发展振兴之时。

王毅强调，有关各方应当继续全面、完整、准确地执行安理会涉朝决议。中方坚定认为，施压不是目的，执行制裁和推动政治解决都是安理会决议的要求，二者不可偏废，不可只选其一。鉴于朝韩、朝美关系当前的积极进展，中方认为安理会有必要考虑适时启动可逆条款，从而鼓励朝鲜及有关各方朝着无核化方向迈出更大的步伐。

王毅表示，今年是《朝鲜停战协定》签署65周年。实现半岛无核化、构筑半岛和平机制，不仅是中方的一贯主张，也已成为国际社会的普遍共识。中方呼吁有关各方都拿出政治勇气，推进对话谈判，共同开创半岛的持久和平。中方将继续为此作出应有的贡献。

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