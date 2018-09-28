澳门器官捐赠可在网上登记 卫生局网站专页开通

澳门器官捐赠有实质性进展，澳门卫生局昨天（27日）开通网站内的器官捐赠信息专页，居民可透过填写申请表或在网上系统登记成为器官捐赠者，并获发“捐赠人个人卡”。澳门社会文化司司长谭俊荣及卫生局局长李展润27日身体力行，现场登记成为器官捐赠者，并呼吁居民支持器官捐赠。

据文汇网引述《澳门日报》的报道，网页启动仪式27日下午2点半在公共卫生应急人员宿舍会议厅举行，社会文化司司长谭俊荣及卫生局局长李展润主持专页启动仪式，并现场完成登记成为器官捐赠者，获发“捐赠人个人卡”，社团代表及医护人员到场参与。

谭俊荣表示，随着医疗技术的不断发展，国际上器官移植技术已取得巨大进步，为器官衰竭的生命重燃人生希望。特区政府非常重视器官移植专业技术的发展，2015年重新委任生命科学道德委员会成员，探讨器官移植在生命科学方面的道德问题，为器官捐赠、摘取和移植等方面提供专业意见，进一步推动相关领域的发展。2016年特区政府也颁布证实脑死亡的标准、规则和判定指引。

澳门卫生局也积极培训器官移植的工作团队，致力提升器官移植的医疗技术。2016年11月，山顶医院开展澳门首例的亲属活体肾移植手术，标志着澳门器官移植事业已成功迈进第一步。器官移植依赖于器官捐赠，建立完善器官捐赠制度是全面开展器官移植的基石。目前世界上已开展器官移植的国家和地区共同面对的主要问题是器官来源匮乏，卫生局已制订一系列计划和措施，逐步开展器官捐赠及相关宣传推广工作，经过一段时间筹备，卫生局器官捐赠信息专页宣传已正式面向公众。

登记成器官捐赠方法有两种，一种是索取“捐赠人记录登记表”，填妥后邮寄或亲自到山顶医院递交，或扫描以电子邮件发送。另一种是可在新开通的专页内填写及递交数据，经确认表格数据后，可在办公时间亲自到山顶医院领取“捐赠人个人卡”。此外，专页内有器官捐赠的宣传资料及卫生教育等，供大众浏览。

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