近九成民意赞同港府禁止"香港民族党"运作

香港近日刊宪，即时禁止鼓吹“港独”的“香港民族党”运作，香港网民普遍“赞好”。有传媒近日在网上发起民调，近九成参与网民支持特区政府的决定，批评“香港民族党”自成立以来一直从事播“独”活动，更勾结“台独”分子及外国势力。欢迎特区政府首次引用《社团条例》依法取缔该组织。

据《文汇报》报道，财经通讯社《经济通》及《晴报》24日发布是否支持特区政府引用《社团条例》禁止“香港民族党”运作的民意调查，结果显示，截止26晚22时，近2000名参与投票的网民中有88%表示支持。

有网友留言批评“香港民族党”自2016年3月成立至今，进行超过50项播“独”活动，“派传单、搞非法集会、'毒'害中学生、联系'台独'、三度拖延回应、FCC（香港外国记者会）播'毒'、叫美国总统特朗普制裁香港……到现在才取缔！”

还有网友表示，虽然此次取缔“香港民族党”只是一小步，但这是香港回归后首次引用《社团条例》禁止危害国家的团体运作，代表这把“尚方宝剑”正式开封，“日后某些政团若再敢播'独'，小心被连根拔起！”又指，《社团条例》内还对社团接受来自外国或台湾政治组织的资助施加限制，若某些组织不知进退，或成为下一目标。

对于反对派以“人权”等为借口质疑取缔决定，有网友认为取缔“香港民族党”根本不涉言论自由，保安局已给出充足理据，维护国家安全是特区政府的责任。他形容“香港民族党”被禁是“迟来的喜悦，但好过不来”。





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