中国人均音乐消费仅为0.15美元 与美国差距百倍

中信证券发布的一份研究报告预测，2017年至2022年中国数字音乐整体市场规模由47.5亿元增长至180.3亿元，年复合增长率达到30.6%。

据新浪财经报道，这个增速及规模，放在世界都不可小觑。但一旦平均下来，就是另一回事了。

中国人民大学音乐与录音艺术学院的《音乐人生存现状与版权认知状况调查研究报告》（以下称，音乐人报告）指出，美国人人均音乐消费水平16.41美元，而中国仅为0.15美元，美国的人均音乐消费是中国的109倍。

报告称，2017年中国数字音乐用户已经达到了5.5亿人，比美国的人口还多。而且，音乐作为一种艺术形式，已经深入到人们的生活中，开车、吃饭甚至休息都需要播放音乐。

中国传媒大学音乐与录音艺术学院副教授张丰艳就表示，在无序的音乐市场秩序面前，互联网的人口和技术优势，显得无力且单薄，随之而来的是人才流失、内容陈旧、用户在平台恶性竞争中养成的“不付费”劣习，令产业发展丧失了造血能力。

音乐人报告对406位音乐人进行问卷调查发现，虽然近几年音乐市场秩序明显好转，音乐人收入普遍上升，但仍有8.7%的音乐人收入低于北京最低工资（2120元），音乐人兼职率高达70%。言外之意，他们很难仅靠音乐来养活自己。

而且，同为音乐人，美国音乐创作主体的人均年收益是中国的11倍，高于人均GDP比例的46%。张丰艳认为，收入间的巨大落差，音乐人创作源动力不足，不利于高质量音乐作品的产出。

音乐人报告显示，中国音乐人的版权意识淡漠。在表示不愿维权的音乐人中，27.78%的音乐人认为自己已经习惯被侵权，11%的音乐人期待被侵权，以便获取作品更广泛传播。

相比之下，在发达国家几乎每位音乐人都有自己的版权管理组织，这些组织因为大量权利人的加入，形成了强有力的话语主体。

同时，发达国家对侵权者的严惩，也让盗版有所忌惮。比如日本自2012年10月起，对非法下载者，处于2年的牢狱和25000美元的罚款；澳大利亚对单次侵权的个人罚款高达60500美元，企业罚金最高302500美元及5年监禁。

中国也加强了版权保护，近年来，针对音乐领域出台了不少规范文件。

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