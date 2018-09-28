证监会原副主席姚刚一审获刑18年，并处罚金1100万元

河北省邯郸市中级人民法院今日（28日）上午公开宣判中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚受贿、内幕交易案，对被告人姚刚以受贿罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币七百万元，以内幕交易罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四百万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一千一百万元；对姚刚受贿、内幕交易所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

2006年至2015年，被告人姚刚利用担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利，为相关单位在并购重组、股份转让过程中股票停复牌、避免被行政处罚等事项上提供帮助，通过其近亲属非法收受他人财物共计折合人民币6961万余元。2007年1月至4月，姚刚利用担任证监会主席助理兼发行监管部主任的职务便利，获悉相关公司重组上市的内幕信息，使用由其实际控制的他人股票账户在关联股票停牌前买入，复牌后卖出，非法获利共计人民币210万余元。

邯郸市中级人民法院认为，被告人姚刚身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，通过其近亲属非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。姚刚作为相关股票内幕信息的知情人员，在内幕信息尚未公开前买入该股票、后卖出非法获利，情节特别严重，其行为构成内幕交易罪。对姚刚所犯受贿罪、内幕交易罪应依法数罪并罚。鉴于姚刚到案后，如实供述自己的罪行，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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