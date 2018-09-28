香港拟研究延长法定产假至14周

继香港特区政府建议将男士侍产假由3天增至5天之后，已经维持超过20年的现行有薪产假规定也有望进一步延长。有长期关注妇女权益的立法会议员接受中新社采访时表示，希望香港雇主将眼光放得更加长远，因为延长法定产假对于企业和香港社会都是一件好事。

据中新社报道，香港特区政府劳工及福利局局长罗致光较早前透露，希望在今年年底之前完成将法定产假增至14周的研究，研究的方向会循国际劳工组织建议的最少14周，并会参考新加坡的做法，由政府分担部分产假的薪酬开支。他指出，香港现行法定产假确实相较世界其他地方落后，以发展中国家为主的非洲，当中83%国家的法定产假都较香港的为佳。

香港现行法定产假为10个星期，如果怀孕雇员在产假前已按连续性合约受雇满40个星期，可享有法定有薪产假，薪酬为每日平均工资的80%，成本全部由雇主负担。相关法例自1995年修订之后，过去逾20年一直维持不变。

有港媒近日引述消息指，特区政府最近将会提出研究将有薪产假由10周增至14周，由特区政府承担新增的4周产假部分薪酬支出，但会设置上限。有来自商界的声音认为，若落实新安排对大型企业影响不大，但对于人数少于10人的中小微企，料将面对如何聘请替工的问题。

香港特区立法会议员葛珮帆表示，明白商界对于延长产假有保留，希望特区政府尽量提高对产假薪金的补助比例，以减少他们的反对声音。她并希望部分思想比较保守的商界人士将眼光放得长远一些，提升女性雇员待遇对企业的良好声誉以及挽留人才有帮助，对于香港经济及就业市场来讲，也都是一件好事。

葛珮帆指出，香港女性生育面对较多压力。首先，在香港养育小孩费用不菲。其次，有限的住屋空间不利鼓励生育。再者，大部分香港女性都是工作族，产假不够难免令她们担忧无法全心照顾子女。她认为特区政府的家庭友善政策的重中之重，是协助妇女兼顾事业与家庭。

香港人口老化、生育率偏低。罗致光曾经表示，劳福局未来的政策重点之一，是帮助希望生儿育女的夫妻减轻日后的育儿压力，让生儿育女是一个有选择的决定，而非无可奈何地决定不生育。

特区政府早前建议将男士侍产假由3天增至5天，相关议案已交立法会审议，有望在10月复会之后获得通过。不过获通过之后，还需刊宪、审议生效日期等程序，预计最快在农历新年前后才会生效。

葛珮帆认为，要做到鼓励生育，在延长法定产假、侍产假之外，特区政府还应加大投放资源，完善托儿服务、母乳设施。另外，因应香港较为普遍的高龄产妇问题，还应增加辅助生育的医疗服务。



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