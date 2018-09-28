纪念李时珍诞辰五百周年 台湾医学界建《本草纲目》资料库

台北医学大学28日举办纪念李时珍诞辰500周年活动，邀请近百名专家学者与会，探讨李时珍对传统中医药的贡献；同时展示《本草纲目》互动资料库最新建设成果，向李时珍致敬。

据中新社报道，《本草纲目》是中国史上重要的药学典籍，其中记载的药品达1892种、方剂更达1万1096首。为让民众更贴近这本经典，台北医学大学研究团队阅读整理，打造互动资料库，在画面中点击疾病，会跳出当时建议的药方，或者点击药材，就能看到当时用来治什么病，寓教于乐。

台北医学大学自今年2月起，梳理《本草纲目》，整理出目录、标题、译名、内文、部位、主治、气味及复方等结构化指标；再利用大数据分别找出寒热温凉四性及辛甘酸苦咸五味，整理出一个资料库。鼠标一点，就可一窥《本草纲目》的奥秘。

台湾中医师公会联合会表示，《本草纲目》详细记载药物外观、采收季节、有效部位、作用、熬制方法等，是当时搜集最完整的药典，救人无数。随着医疗科技日渐进步、对药食认识提升，典籍记载的部分药物以今天的眼光来看可能不具疗效；不过，大部分记载的药材至今都有参考价值，医学教育仍会节录其中精华作为教材。

台北医学大学表示，考量到《本草纲目》记载的部分内容在今天看来有争议，又或者未详细记载气血脉象等方面的知识，因此未来将再与中医药学者专家合作，在资料库中加入更多药学典籍，让民众、学生相互参照阅读。

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