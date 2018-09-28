台湾各地举办祭孔大典同庆孔子诞辰

9月28日是孔子诞辰2569周年，台湾将这一天定为教师节，各地孔庙举行隆重的释奠典礼，纪念缅怀中华民族世代尊崇的至圣先师。

据中新社报道，台北市各界纪念孔子诞辰释奠典礼28日清晨在台北孔庙举行，大龙小学的学生在典礼中跳佾舞，场面庄严肃穆。即使冒着细雨，也有逾千名民众到现场观礼，将大成殿围得水泄不通。

台北市长柯文哲主持典礼后发表谈话，指孔庙是台北市很具代表性的建筑，市府会继续把中华文化当作台湾重要的文化资产。他表示自己对教师节这一天特别有感觉，因为父亲就是老师，并祝全天下的老师教师节快乐。

执事礼生主要由孔庙所在地大龙峒的士绅与明伦高中学生组成，其中多位礼生执礼已超过20年。孔庙仪门下还设有扩增实境（AR）《论语》互动游戏。

新北市民政局于市定古迹“大观书社”举行祭孔大典，市长朱立伦全程遵循古礼进行祭典仪式，表达对孔子有教无类的最高敬意，现场气氛隆重庄严。当地的板桥小学教师担任礼生，依序进行启扉、迎神、进馔、三献礼、恭读祝文等26道祭典仪式。

台南孔庙当天也举行了盛大的祭孔大典，依循300多年来的传统方式使用猪、牛、羊等牲礼。各界人士齐聚大成殿，小学生跳着六佾舞祭孔，场面隆重有序。祭孔结束，民众依序进场抢拔祭品黄牛头上的“智慧毛”，期盼学业有成。

台中市孔庙表示，一年一度的祭孔大典是孔庙最重要的祭典，每年都吸引大批民众及外国观光客前来观礼。今年除了传统古礼，更规划释奠典礼乐器文物图片特展，希望藉由传统礼教仪式以及文物展览，让观礼民众更瞭解古典乐器与礼制文化。

在彰化举行的祭典全程依循古制、献六佾舞，行礼如仪。祭典结束后，县长魏明谷带领全体人员穿走“勤学门”与“聪慧门”，并发送增长智慧的“及第智慧糕”，民众争索踊跃。

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