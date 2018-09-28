中国外汇局：经济将保持韧性好、回旋余地大的基本面

中国国家外汇管理局公布了2018年6月末外债数据，全口径（含本外币）外债余额为123764亿元人民币（等值18705亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。

从期限结构看，中长期外债余额为44751亿元人民币（等值6763亿美元），占36%；短期外债余额为79013亿元人民币（等值11942亿美元），占64%，短期外债比例保持稳定。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占38%。外债规模较3月末增长270亿美元，增幅1.5%，主要源于境外非居民机构持续增持境内人民币债券。

据新浪财经报道，外汇局认为总体来看，二季度中国外债规模稳中有升，外债结构进一步优化。一是随着中国境内债券市场开放程度的日益扩大，境外机构投资者配置我国境内人民币债券、特别是中长期国债的需求持续增加。据有关统计，截至2018年6月末，境外机构在中国国债市场中的占比已经达到7.28%，今年以来累计上升2.31个百分点，创下历史新高。二是二季度中国全口径外债增量的70%以上是由中长期外债推动的，外债结构得到进一步优化。截至2018年6月末，中国短期外债与外汇储备的比例为38%，远低于国际警戒线。

展望未来，国际金融经济环境中不稳定不确定因素明显增多，但随着新旧动能转换的不断推进，中国经济将保持韧性好、适应能力强、回旋余地大的基本面，有利于促进跨境资金流动基本平衡。外汇局将继续密切关注国际国内形势变化，不断完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，坚持服务实体经济与防范金融风险并重，促进经济持续健康发展。

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