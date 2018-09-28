蓝杯葛赖揆施政报告 苏嘉全：恐违法

台湾立法院长苏嘉全今天（28日）召集朝野党团协商，国民党团未出席。他表示，对于行政院长赖清德无法在9月底前完成施政报告并备询感到遗憾。他表示，虽不至于违宪，但恐违反立法院职权行使法。

据联合新闻网报道，苏嘉全下午召集朝野党团协商，因国民党团没有出席，苏嘉全希望改为朝野党团座谈，但亲民党团总召李鸿钧建议国、民两党团再谈看看，会议很快结束。

中国国民党立法院党团书记长曾铭宗表示，国民党要求针对促转会事件进行外部调查，调查后由行政院长赖清德做专案报告；但这两个条件却不被民进党所接受，既然民进党不愿意，就没有必要进行过场式的协商。

苏嘉全在朝野协商时表示，国民党团占据主席台，行政院长赖清德无法进入会场做施政报告，也请民进党团与国民党团彼此之间做个协商，但一直没有相关结论，感到非常遗憾。

他表示，第一，没有在国会殿堂对人民所关心的问题向行政院质询并回应，感到非常可惜；第二，官员包括部会首长必须处理非常繁杂的各项事务，但却被绑在立法院无法进行质询，耗费国家资源。第三，将协商改成座谈。不过，李鸿钧希望民进党团与国民党团再谈谈看。

针对立法院会可能再度空转，苏嘉全会前受访表示，召集朝野党团协商，了解国民党团的诉求到底为何，诉求是否符合宪政体制；尤其今天是宪法与立法委员职权行使法规定，9月底之前要做施政报告并备质询的最后一天，如果没有完成因此违背宪法及法律，是谁要负起这个责任。

院会空转是否违宪？苏嘉全说，也不至于违宪，但就法律而言，违背立法院职权行使法相关规定。

国民党团要求由行政院组专案小组调查独立机关促进转型正义委员会（促转会），此举是否有违宪之虞？苏嘉全表示，基本上，若属于独立机关，不希望行政院或任何机关介入，个别党团提出的要求有没有违反宪法规定，透过朝野协商把问题釐清，釐清之后，后续该怎么做，也会比较清楚。

立法院职权行使法第16条规定，行政院应于每年9月1日以前，将该年1月至6月的施政报告印送全体立法委员，并由行政院院长于9月底前提出报告。

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