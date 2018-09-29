山西一公职人员全家火灾中身亡 当地纪委介入调查

山西省运城市日前发生的一起火情导致三人死亡。身亡的是一家三口，分别是44岁的盐湖区财政局工作人员解某某，和她的丈夫，以及9岁的女儿。解某某丈夫的朋友圈显示，生前曾多次举报妻子与盐湖区纪委一干部有不正当关系。目前，当地警方和纪委均已介入此事。

据《新京报》报道，多个邻居证实，25日上午，解某某位于运城市盐湖区解放北路运万庄一小院的家中发生火情，一家三口身亡。两天后，现场窗户上仍留有明显的烟熏痕迹。

一目击者称，他们发现起火时，曾第一时间打火警报警，消防车和警察先后抵达现场并进行了封锁，“人救出来都已经不行了，9岁的孩子还没来得及上学呢。”

据了解，火情发生前，解某某的丈夫曾长期实名举报妻子和盐湖区纪委一位干部存在不正当关系，并在朋友圈展示多张举报信和音频、图片材料。

盐湖区财政局一工作人员介绍，解某某系单位纪检室的工作人员，曾被借调到区纪委。

27日，盐湖区委宣传部邓姓副部长说，该起火情公安部门正在调查当中，调查结果尚未公布，此前被举报的纪检干部正接受纪委调查。

同日，盐湖区纪委办公室工作人员对此事回应称，该案件纪委方面正在积极处理，并向上级纪委报送进展情况，对于具体案情暂不方便透露。

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