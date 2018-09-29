商务部：中国对外投资存量规模升至全球第二

中国商务部28日举办《2017年度中国对外直接投资统计公报》新闻发布会，商务部有关负责人介绍，2017年末，中国对外直接投资存量18090.4亿美元，占全球外国直接投资流出存量份额的5.9%，分布在全球189个国家地区，存量规模比上年末增加4516.5亿美元，在全球存量排名跃升至第二位，较上年前进4位。

据《人民日报》报道，数据显示，2017年中国对外直接投资1582.9亿美元，同比下降19.3%，这是自2003年中国发布年度统计数据以来，首次出现负增长，但仍是历史上第二高位，占全球比重连续两年超过一成。中国对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大，投资流量规模仅次于美国和日本，位居全球第三。从双向投资情况看，中国对外直接投资流量已连续三年高于吸引外资。

2017年对外投资还呈现以下特点：行业分布广泛，门类齐全，6大行业存量规模超千亿美元。并购领域广泛，境外融资规模创历史之最。对欧洲、非洲的投资快速增长，流向“一带一路”参与国家投资增长三成。境外企业对东道国税收和就业贡献明显，对外投资双赢效果显现，2017年境外企业向投资所在国缴纳的各种税金总额达376亿美元，雇用外方员工171万人，较上年末增加36.7万人。

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