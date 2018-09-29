民进党低调过32岁生日 没办党庆造势

昨天是民进党32岁生日，距离年底九合一选战不到两个月，以往最会利用各种时间点造势，并推出大型宣传活动或文宣来吸引支持者及动员群众的民进党，却选择低调度过，仅以成立“新住民爱台湾中央助选团”当作代表活动。

据台湾《联合报》报道，民进党秘书长洪耀福表示，未办理党庆，并没有特别考量，藉民进党生日这天举办新住民爱台湾助选团，比举办任何造势活动更有意义。

过去民进党常以举办园游会、演讲会或运动会方式庆祝党庆，若遇上选举年，由于党庆日期通常距离投票日已经不远，党庆活动也常办成造势大会，除拉抬党籍候选人声势也能营造团结气氛。

2014年年底举办首次九合一选举，当年民进党以全台同步野餐方式办党庆；2016年年初总统大选与立委选举二合一，前一年的九二八党庆，民进党一并召开全代会，并邀请了纸风车等团体热闹表演。2016年民进党重返执政，当年党庆活动虽因梅姬台风袭台取消，但之后仍邀两百名党员和创党党员聚会；去年党庆，民进党在圆山饭店举办外交使节酒会，邀请各国使节共襄盛举。

报道指，民进党今年没有办理党庆，外界联想与中央执政不佳有关系。日前党中央已经回应，指最近党主席蔡英文已经巡回各县市举办“百工百业挺改革”活动为候选人造势，因此党庆没有再特别庆祝。不过另有党内人士认为，不办党庆可以避免刺激国民党，避免国民党借题发挥，其实也是“防守”的一种。

不过洪耀福表示，未办理党庆，并没有特别考量，他认为利用民进党32岁生日这天举办新住民爱台湾助选团，比举办任何造势活动更有意义。

洪耀福指出，民进党是新住民最好的朋友，也是最支持新住民的政党。新住民从东南亚各国来台落地生根，带来新的生命力量，也带来多元文化，新住民已是台湾很珍贵的一部分；民进党是一个多元政党，长期以来都很关心新住民在台湾的权利与生活。至于是否规划陆配加入年底助选活动？他说，未来陆配也会纳入助选团，“没有排除他们。”

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