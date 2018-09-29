联合国大会 海地罕见未发言挺台湾

联合国大会总辩论迈入第四天，昨天共有吐瓦鲁、圣文森、海地三个台湾友邦发言。其中吐瓦鲁、圣文森总理在大会上替台湾发声；但过去四年都有在联合国大会中替台湾发言的海地，今年发言时则未提台湾。

据台湾《联合报》报道，截至目前，联合国大会已有十一个台湾友邦发言，其中八国元首或政府领袖替台湾执言，包括巴拉圭、马绍尔群岛、史瓦帝尼、吉里巴斯、诺鲁、帛琉、吐瓦鲁及圣文森。危地马拉、宏都拉斯与海地则未在发言中提及台湾，危地马拉与宏都拉斯近年大多以个别致函联合国秘书长的方式挺台，海地则罕见未在大会中发言挺台。

拉美地区友邦海地、圣文森，太平洋友邦吐瓦鲁被安排在联大总辩论第三天议程发言，海地总统摩依士的谈话内容未提到台湾，而前两天已发言的危地马拉及宏都拉斯，也都未为台湾执言。

台湾外交部发言人李宪章表示，“我们向来都尊重友邦以他们认为最合适的方式，选择替我们执言的场合跟时机”；后续还有几项高阶会议，因此，“我们和友邦在之前都已有充分沟通。”

圣文森总理龚萨福发言时表示，联合国平等接纳小如人口仅万人之国家为会员国，却持续忽视台湾两千三百万居民，“我们实在没有任何原则性根据，拒绝台湾参加联合国各专门机构工作的权利。”

吐瓦鲁总理索本嘉发言时以显著篇幅替台发声，他表示，台湾被联合国体系排除在外，是否认其两千三百万人民参与的基本权利，对吐瓦鲁及世界许多地区的国家而言，台湾已是负责任及有能力的伙伴，若合法席位及角色被允许，台湾还能对该国实现永续发展的全球努力做出更多贡献。

索本嘉表示，吐瓦鲁相信联合国须作必要安排，让台湾参与联合国进程下的会议、活动及机制，包括联合国专门机构。

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