王毅联大演讲：中国不接受讹诈 更不惧施压

据中国外交部网站29日消息，当地时间2018年9月28日，中国国务委员兼外长王毅在联合国发言时表示，面对贸易摩擦，中国不接受讹诈，更不惧怕施压。

王毅当天在纽约联合国总部出席第73届联合国大会一般性辩论，并发表题为《坚持多边主义 共谋和平发展》的演讲。

王毅强调，发展对当今世界至关重要。每个国家都有权利寻找适合本国国情的发展道路。各国要适应经济全球化的大势，也要确保它沿着开放、 包容、 普惠、平衡、共赢的方向，真正惠及每个国家和每个人。国际贸易的本质是优势互补、互利共赢。面对贸易摩擦，中国始终主张通过平等对话与协商，按照规定和共识予以妥善解决。中国不接受讹诈，更不惧怕施压。中国采取的立场，不仅是在维护自身正当权益，也是在维护自由贸易体系，维护国际规则秩序，维护世界经济复苏的前景，维护世界各国的共同利益。

王毅表示，今年是中国改革开放40周年。40年来，我们走出了一条中国特色社会主义道路，这条道路给中国带来了翻天覆地的变化，向世界分享了共同发展的机遇。中国决不会封闭倒退，开放的大门只会越开越大。中国也不会高筑壁垒，准入的门槛只会越降越低。

王毅还就朝鲜半岛局势、伊朗核、巴勒斯坦、缅甸若开邦等问题阐述了中方立场和主张。王毅表示，解决朝鲜半岛问题的有效途径是，既要实现半岛完全无核化，也要建立半岛和平机制。中方敦促各方继续遵守和执行伊朗核问题全面协议。巴勒斯坦问题不应被边缘化，应开展新一轮促和努力。缅甸若开邦问题应尽快启动首批避乱民众重返家园。中国支持联合国发挥主导作用，协调应对非传统安全挑战。

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