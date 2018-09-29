中国商业银行理财新规正式落地 

中国银保监会昨天发布《商业银行理财业务监督管理办法》（以下简称“办法”），并公布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）配套实施细则，共同构成银行开展理财业务需要遵循的监管要求；“办法”和细则自公布之日起施行。

据路透社今日报道，银保监会表示，发布实施“办法”，既是落实“资管新规”的重要举措，也有利于细化银行理财监管要求，消除市场不确定性，稳定市场预期，加快新产品研发，引导理财资金以合法、规范形式进入实体经济和金融市场。

该“办法”亦有利于促进统一同类资管产品监管标准，更好保护投资者合法权益，逐步有序打破刚性兑付，有效防控金融风险。

银保监会并表示，下一步将持续做好配套制度建设，不断完善理财业务监管框架，同时与相关部门积极沟通协调，为理财业务规范健康发展创造良好的外部环境。商业银行应按照“资管新规”和“办法”要求，推进理财业务规范转型，实现新旧规则有序衔接和理财业务平稳过渡。

中国银保监会在7月下旬发布《商业银行理财业务监督管理办法》（征求意见稿）公开征求意见，要求规范资金池运作，防范“影子银行”风险。延续对理财产品单独管理、单独建账、单独核算的“三单”要求，以及非标准化债权类资产投资的限额和集中度管理规定，要求理财产品投资非标准化债权类资产需要期限匹配。

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