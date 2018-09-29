著名相声表演艺术家师胜杰因病离世

9月28日晚，著名相声表演艺术家师胜杰因病医治无效，在哈尔滨去世，享年66岁。

据中新社报道，师胜杰师从相声表演大师侯宝林，国家一级演员，国家级具有突出贡献专家，享受国务院特殊津贴，曾获“曲艺艺术贡献奖”。师胜杰生前担任中国曲艺家协会相声艺术委员会主任，黑龙江省曲艺家协会顾问，哈尔滨市曲艺家协会名誉主席。

师胜杰出生于天津，成长在哈尔滨松花江畔的曲艺世家，上世纪70年代与姜昆搭档开始表演相声，成为专业相声演员。1984年参加全国相声新作演出评比获得一等奖，并因此得到一代相声宗师侯宝林的赏识，被收为关门弟子。

师胜杰形象清新、功底扎实，口锋音调、脆甜自然。他先后跟姜昆、赵保乐、常宝华、石富宽等名家合作，代表作品有《郝市长》《肝胆相照》《小鞋匠的奇遇》等，1985年评为全国十大笑星。

师胜杰生前对相声后辈多有提携，曾收李菁、苗阜、高晓攀等新人为徒弟。郭德纲成名后，师胜杰力挺郭德纲，曾公开表示相声界人士应该向郭德纲学习。

获悉师胜杰去世的消息后，姜昆等相声名家纷纷发声悼念，郭德纲发文称：“平生壮志三更梦，万里西风一雁哀。叔千古。”

在过去的近一个月时间里，著名评书表演艺术家单田芳，师胜杰的老搭档、著名相声表演艺术家常宝华，著名表演艺术家朱旭，小提琴名家盛中国，粤剧名伶吴君丽等相继离世，师胜杰病故的消息再度引发人们的哀思，媒体与网友纷纷感叹，“这是一个悲伤的九月”。

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