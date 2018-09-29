蔡英文：大陆军事威胁、假新闻冲击台湾也影响亚太

台湾总统蔡英文今天（29日）出席“2018亚太智库领袖峰会”开幕典礼时表示，美中贸易战持续升级、与日俱增的中国大陆军事威胁，及社会各层面充斥的“假新闻”等，不仅冲击台湾，更影响、破坏所有亚太地区理念相近国家。她认为，亚太国家应一致共同应付这些挑战的急迫性 。

据台湾《联合报》报道，今年的亚太智库领袖峰会，聚焦美国总统特朗普、大陆领导人习近平执政下的美中竞争与智库合作，及与台湾的连结等议题。包括台湾国策研究院董事长许信良、国策研究院院长田弘茂、日本前防卫大臣中谷元众议员等，都出席这项活动。

蔡英文全程以英文致词，她说，期待今年的峰会，能透过探讨“印度太平洋战略”，强化台湾与各理念相近国家在投资、经贸和基础建设方面的合作，成为推动印太未来发展的关键力量。

提及近期亚太与国际情势，蔡英文说，在经济上，美中贸易战持续升级，引发全球市场和供应链的不稳定。在安全上，尽管朝鲜半岛紧张局势稍解，但亚太各国仍须努力因应与日俱增的中国大陆军事威胁，尤其是南中国海等区域。

蔡英文说，在社会各层面中，也充斥着越来越多精心捏造的假新闻，意图诋毁破坏我们的民主生活方式。她说，这些挑战不仅冲击台湾，更影响破坏所有亚太地区理念相近国家，“也因此凸显了我们一致共同应付这些挑战的急迫性 ”。

她还说，今年台湾成立两个新智库，包括“国防安全研究院”是台湾第一个国防智库，在区域安全及战略问题上的合作，为台湾创造更多合作可能性。“台湾亚洲交流基金会”，致力于和台湾新南向政策目标国建立更紧密的连结。

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