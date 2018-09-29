蓝营评估有望六都抢四都 10月14日台中万人大造势

占全台人口数比例近七成的“六都”，为今年九合一选举的“重中之重”，根据蓝营内部近日评估，乐观看待“6抢4”，除既有执政地盘新北市已如囊中物，台北市、台中市只差临门一脚，高雄市可望在10月中旬出现黄金交叉，而为了冲高“六都”选情，凸显“决战中台湾”，蓝营10月14日要在台中市举办万人造势大会，“六都”市长参选人当天将合体造势。

据台湾《自由时报》报道，据党内人士透露，这场由国民党副秘书长郑丽文负责规划的造势晚会，是国民党2016败选以来的最大场，当天将在中部地区动员至少万人以上，为了把选战热度散播到其他直辖市、县市，将安排电视台全程实况转播。

据了解，当天除了安排“六都”市长参选人齐聚台中市同场造势，一些党内王天大咖级人物也都提出邀约，当天上午会先成立台中市长参选人卢秀燕竞选总部，主要诉求就是“从台中出发”，赢得2018，全力营造决战中台湾的氛围。

在台中万人造势前，国民党10月10日将与“我爱国旗委员会”、“松涛社”等团体合作，在台北国父纪念馆举办“万人唱国歌、万人祭国父”，再加上10月25日台湾光复节要办一项全台同步活动，由该党全台22个直辖市、县市党部以及直辖市、县市长参选人共同参与，藉此凸显国民党对台湾的贡献，而在台中场后，投票日前国民党还会视各地选情发展举办类似的大型造势活动。

报道指，对蓝营而言，目前唯一执政的新北市选情，可用“十拿九稳”形容，只要保持目前领先地位、不犯错，有如囊中之物，至于台中市、台北市则只差临门一脚。

至于高雄市部分，党内人士透露，国民党参选人韩国瑜阵营很有信心10月中旬以后，民调就会出现黄金交叉，党中央将透过组织系统动员，协助韩国瑜补强较弱的60岁以上选民区块，深入旧高雄县地区触动神经末梢，并采取庙口开讲的方式穿透基层，诉求民进党在高雄市执政20年，如今已该换党换人做看看。

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