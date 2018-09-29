政协经济委员会副主任刘世锦：金融改革开放下一步需解决五问题

中国金融改革开放下一步要解决什么问题？昨日，在“改革开放40年与中国金融发展——中国社会科学院庆祝改革开放40周年系列智库论坛第五场”的现场，十三届全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦围绕这个问题，谈及了自己的五点思考。

据《人民日报》报道，这五点问题分别是：第一，进一步的打破一定程度上存在的垄断，提升效率。

第二，解决小企业融资难，融资贵的问题。刘世锦提及了民营银行在相关领域进行的尝试，“我们前段时间做了一些调研，专门有调研组到浙江去调研。在台州，有一些民营银行对中小企业融资做得非常好，利用是本地化的信息优势，不仅仅是看财务指标，看你到底是谁，你做的什么事，有很多具体的指标，发现有投资价值的企业，或者是风险在什么地方，进行控制。”

第三，对转型升级创新提供金融支持。刘世锦认为，创新转型升级，需要特定的金融支持，而具体的金融业态和金融工具是什么，则需要进行更多的探索和尝试。

第四，发展绿色金融。刘世锦表示，“过去我们把绿色发展仅仅看成是环境保护，是做减法的——经济发展中出污染了，花点钱搞设备去除污染。很多人对环境保护，对绿色发展是抗拒心理，认为对增长是有负作用的。我们讲绿色发展不仅仅是做减法，更重要的是在做加法和乘法，因为绿色发展会带来绿色消费，绿色生产，绿色金融，绿色创新。”

第五，探讨地方政府中长期融资手段。“现在我们的地方政府扮演很重要的角色，过去是土地财政提供很大一块资金。现在，地方政府搞这个建设资金到底从什么地方来？现在搞了一些地方债，下一步还是需要探讨一些中长期的融资手段。”刘世锦说。

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