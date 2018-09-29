OPPO与京东达成战略合作 提升营销和渠道布局

中国手机业巨头OPPO今天（29日）正式宣布，公司已经与京东达成战略合作，双方将围绕产品、营销以及渠道方面开展多维度立体合作。OPPO副总裁沈义人和京东商城通讯事业部总裁陈婷共同出席战略合作签约仪式。

据新浪科技报道，OPPO副总裁沈义人表示：“OPPO与京东近年建立了紧密的合作关系。在此基础上，我们非常高兴能够与京东达成战略合作，并且期待双方借助各自优势资源，为用户带来更好的产品和服务，并提升双方品牌影响力和渠道布局。”

基于战略合作，在产品方面，OPPO与京东将基于双方数据，共同为用户探索、打造更出色的产品和服务。营销方面，OPPO与京东将合作探索精准人群触达和线上品牌营销合作方式，并围绕日常运营和新品首发开展深度合作。渠道方面，OPPO与京东将基于京东之家和京东超级旗舰店项目开展合作，提升线下市场的消费体验。

此前，OPPO就与京东开展了多项合作。2018年4月，京东OPPO超级品牌日中，OPPO产品全天销售额达2017年双11销售额2倍；京东618期间，OPPO产品在品牌日当天收获销量、销额同比增长双冠军；7月，OPPO Find X在京东首发日实现47秒破万台，15分钟销售额破亿元。此外，OPPO R17 Pro预计也将在京东平台首发。

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