农业农村部：全国近四分之一村生活垃圾未得到收集和处理

中国农业农村部副部长余欣荣今天（29日）表示，这些年来，农村人居环境保护建设有了比较大的进步，但是与城市相比还是明显落后的。全国还有近1/4的村生活垃圾没有得到收集和处理，使用无害化卫生厕所的农户比例还不到一半，80%的村庄生活污水没有得到处理，约1/3的行政村村内道路没有实现硬化。

据中新网报道，国务院新闻办公室2018年9月29日举行新闻发布会，国家发展改革委副主任张勇、农业农村部副部长余欣荣介绍《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》有关情况。有记者问，现在不少村庄垃圾乱堆、污水乱排的问题比较突出，农民的反映也是很强烈，请问《规划》对推进农村的人居环境整治有什么样的部署？农业农村部将如何推进这项工作？

余欣荣表示，这些年来，农村人居环境保护建设有了比较大的进步，但是与城市相比还是明显落后的。这里有几个数字，全国还有近1/4的村生活垃圾没有得到收集和处理，使用无害化卫生厕所的农户比例还不到一半，80%的村庄生活污水没有得到处理，约1/3的行政村村内道路没有实现硬化。行路难、如厕难、环境脏、村容村貌差、基本公共服务落后等问题都还比较突出，影响了农民群众的获得感、幸福感。对此，规划提出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动；制定了农村垃圾治理、农村生活污水治理、厕所革命、乡村绿化、乡村水环境治理和宜居宜业美丽乡村建设等六个重大行动。

余欣荣透露，下一步，中央农办、农业农村部将按照《农村人居环境整治三年行动方案》和全国人居环境整治工作会议要求，发挥好牵头抓总、统筹协调的作用，与有关部门一道，坚决打赢实施乡村振兴战略的第一场硬仗。重点做好三件事：

一是坚持规划先行。规划是我们做好人居环境整治的基本功，好的规划能够经得起历史检验，能够真正体现出农民群众的主体愿望。所以，我们把规划作为人居环境的先手棋来抓，推动各地抓紧编制完善县域乡村布局规划和村庄建设规划，尽可能体现出农民群众所思所想所盼，尽可能体现出我们乡村千差万别环境和农民群众生产生活之间的关系，引导乡村建设，实现可持续、健康发展，努力打造出各具特色的农村现代版的“富春山居图”。

二是强化督导考核。我们将坚持中央抓总、省负总责、市县抓落实，农民是农村人居环境整治主体这个基本思想，研究建立农村人居环境整治工作的评估体系和办法，对开展整治工作好的先进县给予奖励，推动各地把农村人居环境整治工作纳入党委政府目标责任考核范围。组织开展农村人居环境整治专项督导，压实地方责任。

三是抓好示范引领。学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”经验做法，启动“百县万村示范工程”，着力打造一批示范县、示范乡镇和示范村，进一步发挥示范带头作用，让基层干部群众学有榜样、干有遵循。

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