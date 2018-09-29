松绑幼儿园教英语 台湾教总：别让政治凌驾专业

台湾行政院长赖清德指示教育部研议，松绑幼儿园不得教英语的规定。对此，台湾教师工会总联合会理事长张旭政表示，幼儿园该不该教英语，是教育界辩论了十多年的老议题。当年的决定是基于专业的考量，认为“师资不够、环境不够”。如今台湾学英语的大环境没有改变，政策却翻转，若政府没有拿出配套措施，“只能说是政治凌驾专业”。

据台湾《联合报》报道，现行“幼儿园教保服务实施准则”规定“幼儿园实施教保活动课程，应以统整方式实施，不得采分科方式进行...不得采全日、半日或分科之外语教学”。教育部指出，为了让幼儿获得多元的文化与语言经验，并启发幼儿学习英语的兴趣，幼儿园如提供幼儿接触外语之机会，应以统整方式实施，以聆听歌谣、说故事及玩游戏等适合幼儿学习之方式融入教学。

张旭政指出，幼儿学语言必须采“沉浸式教学”，孩子在幼儿园讲英语，回家却不讲，效果有限，甚至会因压力失去学英语的兴趣。作家廖玉蕙家中有正在上幼儿园的孙女，也认为此一阶段没必要学外语。她指出，此一时期的孩子若只在幼儿园讲英语，效果有限、徒然浪费时间。

贸然松绑幼儿园教英语，也可能让城乡差距更严重。张旭政指出，如今国小教英语是从头教起，但若开放幼儿学英语，国小的英语教学是否要跟着改变？对于没有机会和资源上幼儿园学英语的孩子也不公平。

台湾家长教育联盟理事长谢国清则说，政府若想提升民众的英文力，应将学英语的年龄从国小三年级提早到国小一年级，而非贸然开放幼儿园学英语。

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