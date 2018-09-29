中国环境部：机构改革后23个司局设置就绪，主要负责人到位

环境部新闻发言人刘友宾今天（29日）在例行发布会上介绍，国务院机构改革后，目前环境部各司局设置已基本就绪，各司局主要负责人已经到位。同时，已制定“三定”规定细化方案，正在按程序报中央编办备案。

据澎湃新闻报道，刘友宾说，按照中央统一安排部署，环境部积极推进机构改革，4月16日完成生态环境部挂牌，4月20日基本完成机关人员以及部分事业单位转隶工作。8月1日，由中办、国办印发的生态环境部“三定”规定进一步加强了机构编制能力，在机构设置方面，内设23个司局级机构，增设了海洋生态环境司、应对气候变化司、固体废物与化学品司等机构，优化组建了综合司、法规与标准司、科技与财务司、环境影响评价与排放管理司等。

刘友宾表示，下一步，环境部将以落实“三定”为重点，继续抓好机构改革工作。加快完成“三定”细化方案备案和组织实施，将党中央赋予生态环境部的各项职责落实到司到处到岗。继续与有关部门协调完成事业单位转隶工作。推动尽快印发生态环境保护综合执法改革指导意见。

此前，9月11日，环境部“三定”方案发布，生态环境部的“三定”方案中，新设立了海洋生态环境司、应对气候变化司，原环境保护部的“环境监察局”更名为“生态环境执法局”，“大气环境管理司”更名为“大气环境司”。大气环境司已加挂京津冀及周边地区大气环境管理局牌子。

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