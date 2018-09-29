中新天津生态城建中新友好图书馆及花园项目深化两国合作

今年是位于天津滨海新区的中新天津生态城开工建设的第十个年头。记者近日从生态城管委会获悉，作为中国和新加坡两国合作重点项目，辖区内的中新友好图书馆将于近期对外开放，而中新友好花园将于明年底完工。

据新华社今天（29日）报道，中新友好图书馆图书管理部主任许江涛介绍，图书馆位于生态城的中部片区。整体建筑为地上五层，总建筑面积6.7万平方米，设有视障阅览室、24小时自助借阅室、新加坡主题馆、档案服务大厅等多个功能分区。

在设计理念上，项目主体建筑由两个单体结构交互而成，一面是图书馆，另一面是档案馆，两馆共享一个中庭，在相对独立的同时，又相互连通，既体现了中华传统文化中“分”与“合”的哲学思想，又体现了中新两国开放包容、合作共赢的伙伴精神。

中新友好图书馆规划馆藏图书150万册，档案馆藏100万卷，现有馆藏图书35万册，馆藏档案11万件/卷，数据库资源75个。“今后将重点采购与生态城主导产业相关的各类文献资源。”许江涛表示，以此为区域发展提供文献资源保证。同时，该馆还将采购文化教育、生活休闲等方面的各类文献资源，满足区域居民的教育学习需求。

2015年10月13日，中新天津生态城联合协调理事会第八次会议在新加坡召开。在此期间，我国住建部与新加坡国家发展部签署关于在生态城建设中新友好花园项目整体谅解备忘录。

目前，中新友好花园基本完成平台主体施工，计划2019年年底完工。该项目占地面积41.7公顷，建成后将成为中新天津生态城的城市中央公园。

中新友好花园以“握手”与“友谊”为概念，以集群的玻璃温室和内部花园为核心，建有书香广场、中央湖区、友谊湿地、滨水步道等特色景观。花园内设置有五个玻璃温室，占地1.9万平方米，总投资约3.5亿元。

管委会相关负责人表示，中新友好花园将在丰富居民休闲文化生活的同时，彰显中新双方在生态城开发建设过程中紧密的合作关系。

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