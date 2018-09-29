广东警方八个月破毒品刑案9083起 缴毒8.5吨

广东省公安厅今天（29日）举行新闻发布会，今年1至8月，广东警方共破毒品刑事案件9083起，刑拘11338人，查处吸毒人员66399人，缴获各类毒品8.5吨；其中，涉黑毒品犯罪案件35宗，抓获犯罪嫌疑人66人，其中香港籍犯罪嫌疑人26人、台湾籍犯罪嫌疑人3人。

据中新社报道，今年以来，针对广东毒黑同流的突出问题，广东警方将扫黑除恶矛头指向社会治安复杂、毒品犯罪活跃、毒品问题突出的地区特别是农村地区，以外流贩毒、制造毒品、中转集散、场所吸贩毒活跃的区域为重点区域，以聚集群吸人员、暴力护毒人员、组织策划人员、以毒养恶人员为重点对象，深入挖掘、研判毒品案件中涉黑线索，先后侦破一批有影响力的涉毒涉黑大案，打掉一批危害一方、影响恶劣的涉毒涉黑团伙，深挖一批潜藏幕后的涉毒涉黑“保护伞”。

警方披露的案例显示，深圳警方近日成功侦破一宗跨境涉黑涉枪贩卖毒品案，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获冰毒1千克多，缴获仿“六四”手枪2把、子弹5发，斩断一条从外地购进毒品深圳分销并走私至境外的跨境贩毒通道，摧毁一个有境外黑社会成员参与的吸贩毒网络。

在中国公安部禁毒局协调指导下，粤桂滇三地警方日前联手摧毁特大贩毒网络，摧毁一条“东南亚—云南保山—广西钦州—广东东莞”的毒品海洛因走私通道，抓获以黄某欢为首的犯罪嫌疑人28名，缴获各类毒品108千克，其中海洛因83千克（为近十年来单案缴获量最大），枪支1支，子弹12发，查扣毒资152万元人民币（月34万新元）。

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